Шахтеры Кривого Рога требуют повышения зарплаты до $1000 - Павлов

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Горняки нескольких шахт Кривого Рога устроили забастовку. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что работники ночной смены утром 4 мая отказались подниматься на поверхность и требуют повысить зарплату.

В частности, вся ночная смена шахты "Родина", шахты "Гвардия", шахты "Терновская" "Кривбассшахтоуправления" и десять горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность.

Руководство предприятия уже спустилось к шахтерам, продолжаются переговоры. Удастся ли прийти к компромиссу, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член независимого профсоюза горняков Украины Олег Павлов.

Переговоры шахтеров и руководства продолжаются? Есть информация, удается ли договориться?

— Да. Первыми сдались руководители, они поднялись на трех шахтах на поверхность. Они так и не смогли уговорить шахтеров принять предложение по 10, 15 и 20% повышения зарплаты, которые они обещают полгода. Дольше всех, очевидно, все еще на шахте "Родина" находится председатель правления Федор Иванович Караманиц, который долго вел переговоры с шахтерами на горизонте 1315 метров. Пока шахтеры не уступают, они требуют выполнения обещаний, которые громогласно раздавали руководители в течении последних шести месяцев. Теперь оправдываются тем, что необходимо закупать оборудование и прочее.

Сколько людей на шахте "Родина" бастуют под землей?

— Всего под землей находится на четырех шахтах порядка 440 человек.

Вы лично поддерживаете бастующих, их требования?

— Да, конечно. Я присутствовал на собрании, где директор по персоналу Олег Макаров заявлял, что им с мая повысят, я знаком с требованиями шахтеров шахты "Гвардейская", которые еще перед майскими праздниками собирались на рабочие собрания. Кстати, хочу уточнить. Это не вполне забастовка в чистом виде. Рабочие под землей проводят свои собрания после смены. Вот почему они задерживаются. Любой невыход смены на поверхность – это уже ЧП. Поэтому руководство спускается и пытается уговорить, а то и пригрозить шахтерам, всячески дискредитировать, например, заявляют, что так называемая забастовка проплачена Россией и т.д. Шахтеры говорят: "Кривбас – це Україна, хто не згоден, той скотина". Извините за грубые слова, но из шахтерской песни слов не выкинешь.

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Была информация, что руководство предприятия пытается давить на бастующих, угрожает сокращением и закрытием одной из четырех шахт?

— Да. Как сказала руководитель женского комитета Елена Маслова, пригрозили тем, что мы закроем шахту "Терновскую", а деньги заберем отсюда и раздадим вам, таким образом вы получите повышение заработной платы. Но шахтеры прекрасно понимают, что это попытки их каким-то образом запугать, и они ни к чему не приведут. Другая сложность возникла. Последнее время шахты не получали питьевую воду. Туда поступала только техническая вода. Шахтеры на смену брали литр-полтора питьевой воды, фляжку, а сейчас, когда они остаются на длительное время под землей, необходимо, как сказал руководитель независимого профсоюза горняков Кривбасса Юрий Самойлов, обеспечить питьевой режим, потому что шахтеры не собираются на нынешний час отступать от своих требований повысить заработную плату до эквивалента тысяча долларов.

Повысить зарплату до тысячи долларов – это реально?

— Это реально, потому что Криворожский железнорудный комбинат, в который входят эти четыре шахты – "Родина", "Октябрская", "Гвардейская" и "Терновская", он принадлежит двум олигархам – Коломойскому и Ахметову пополам, там небольшой, может, какой-то процент принадлежит государству, а по 49,9 – это у них. Прибыль они получили буквально в прошлом году очень высокую, хотя да, и доля зарплаты в добытой руде и прибыли доходит до 30%, но это всегда было традиционно высокая плата. Тем не менее невыплаты, задержки, а также невысокие на сегодняшний день зарплаты, привели к тому, что с шахт Криворожского железнорудного комбината уволилось уже свыше тысячи человек. Это одно из, наверное, немногих предприятий в Украине, где есть вакансии, приходите, как говорится, работать, потому что люди уходят, ищут лучшего заработка для того, чтобы прокормить семью и обеспечить себя и детей.

Вы можете прогнозировать, как будет развиваться ситуация?

— Были с самого начала попытки расколоть и даже вбросы в соцсеть местную, что одни уже прекратили, выходят на поверхность и прочее. Не верят этому шахтеры, потому что они договорились об этом заранее, но я хочу сказать, что шахтеры Кривбасса не будут проявлять упрямство ради упрямства. Компромисс они всегда готовы поддержать, разумный компромисс. Они прекрасно понимают, что шахты Криворожского железнорудного комбината – это их источник дохода, существования, но они хотят, чтобы и собственник понимал, что доход ему приносит именно шахтер.

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" отметил, что Украине не стоит ждать прихода крупных инвесторов на шахты.