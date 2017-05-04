Горняки Кривого Рога ведут переговоры с начальством на дне шахты - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Работники нескольких шахт Кривого Рога устроили забастовку. Работа на четырех шахтах Криворожского железорудного комбината приостановлена. Об этом сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. По его данным, бастующие шахтеры требуют от руководства повышения зарплат.

О происходящем в регионе на шахтах и требованиях шахтеров сообщила специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы в Кривом роге Мария Гажур.

Когда началась забастовка шахтеров и на каких именно шахтах?

— Сегодня в семь утра не вышли на поверхность работники пяти шахт. Четыре шахты, это все шахты "Криворожского железорудного комбината": "Родина", "Гвардейская", "Терновская" и есть информация, что бастуют десять горняков шахты "Октябрьская". Они не вышли на поверхность земли после ночной смены и сообщается, что к ним присоединились еще шахтеры утренней смены, которые спустились на свои рабочие места. Требуют повышения зарплаты. Они возмущены тем, что согласно договору должны были провести индексацию, но так этого и не сделали. Руководство шахты обещает произвести индексацию до конца июня, но проценты абсолютно не устраивают работников шахты. На четырех шахтах работа заблокирована.

Сколько хотят получать шахтеры или вопрос просто в договоре?

— Шахтеры просят пересчитать в долларовом эквиваленте на уровне 2011 года, то есть это в районе тысячи долларов. На сегодня их зарплата составляет где-то порядка 200 тысяч гривен — это у шахтеров с хорошим стажем и работники, которые непосредственно выполняют вспомогательные работы, у них три-четыре тысячи. Работники возмущены тем, что не производится индексация, это раз и обещают в конце июня, но они обещают повысить зарплату на 10-20% в зависимости от разряда. Например, сейчас слесарь третьего разряда получает 3920. Это подземные работы, то есть подземный стаж. Сейчас руководство предприятия находится в шахте и там проводятся переговоры. Вроде бы обещают поднять зарплаты до конца месяца на 10-20% и до конца года обещают поднять на 100% зарплаты. Но удастся ли им убедить работников? Пока все остается в силе, пока забастовка продолжается.

А на 100% это каким-то образом предусмотрено? Или это просто прихоть шахтеров?

— Нет. Это требование шахтеров. Они считают по эквиваленту к доллару, то есть они хотят свои зарплаты видеть в размере, эквивалентном к доллару, который был на уровне 2011 года.

И об этом руководство "Криворожского железорудного комбината" тоже готово говорить с протестующими?

— Да, сейчас ведутся переговоры. Была информация о том, что работников пытались даже и пугать увольнением, и пугали тем, что будут вынуждены закрыть одну из шахт и уволить всех работников. Но на данный момент есть информация, что ведутся переговоры и шахтерам пообещали индексацию до конца июня и 100% повысить зарплату до конца этого года. Пока связи нет на поверхности с теми, кто внутри, но намерены отстаивать. Городские власти пока в стороне от этой проблемы.

Есть информация, что об этом говорят местные жители, которые не имеют отношения к этому комбинату или, возможно, с родственниками кого-то из забастовщиков?

— Люди поддерживают работников, как правило. Некоторые возмущены, потому что повышение зарплат на промышленных предприятиях ведет к повышению цен, соответственно, и люди боятся, что им потом не угнаться за этим. Некоторые поддерживают, некоторые нет, но, в основном, люди солидарны, потому что ситуация действительно тяжелая.

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Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире "ГС" сообщил, что у шахтеров на шахте "Степова" было недостаточно индивидуальных средств контроля.