Протест под землей. Шахтеры Кривого Рога добились повышения зарплаты

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Более 400 горняков Криворожского железорудного комбината (КЖРК) поднялись на поверхность, добившись повышения зарплаты. Они намерены продолжить переговоры с руководством, сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец со ссылкой на Глобальный союз IndustriALL.

Работники ночной смены утром 4 мая отказались подниматься на поверхность с требованием повысить зарплату. В частности, вся ночная смена шахты "Родина", шахты "Гвардия", шахты "Терновская" "Кривбассшахтоуправления" и десять горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность. Руководство предприятия спустилось к шахтерам, протест прекратился на следующий день. Работники шахты "Юбилейная" 10 мая также не поднялись на поверхность после ночной смены, потребовав повышения зарплаты до 1 тысячи долларов.

"Руководство Криворожского железорудного комбината в Украине согласилось повысить зарплаты горнякам на 50 процентов. По данным членской организации IndustriALL Независимого профсоюза горняков Украины, 440 шахтеров прекратили протест под землей и поднялись на поверхность, чтобы продолжить переговоры", — говорится на его странице в Facebook.

На сайте Глобального союза IndustriALL говорится, что инициативная группа, представляющая трудовые коллективы, а также лидеры первичных организаций Независимого профсоюза горняков Украины начали переговорный процесс с администрацией комбината.

"На данный момент на повестке дня стоят два основных вопроса. Во-первых, не допустить давления со стороны администрации КЖРК на инициаторов и участников акции протеста. Во-вторых, повысить заработную плату в кратчайшие сроки минимум на 50 процентов. Администрация предприятия предлагает поднять заработную плату шахтерам на первом этапе на 20 процентов, далее к Дню шахтера 27 августа — еще на 30 процентов", — говорится в сообщении.

Читайте также: Большие планы. У Ахметова решили трудоустроить своих рабочих из ЛДНР

Горняков КЖРК поддержали десять работников шахты "Артем-1" комбината "АрселорМиттал Кривой Рог": 6 мая они также начали протест под землей, требуя повышения заработной платы. Администрация отреагировала на ситуацию и заявила о том, что вопрос решится 11 мая, после чего шахтеры поднялись на поверхность.