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    Общество

    Протест под землей. Шахтеры Кривого Рога добились повышения зарплаты

    (обновлено: )19810
    На сайте Глобального союза IndustriALL говорится, что горняки поднялись на поверхность, но переговоры с руководством Криворожского железорудного комбината продолжаются. Окончательно вопрос решится 11 мая.
    Криворожский железорудный комбинат. Архивное фото
    1kr.ua

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Более 400 горняков Криворожского железорудного комбината (КЖРК) поднялись на поверхность, добившись повышения зарплаты. Они намерены продолжить переговоры с руководством, сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец со ссылкой на Глобальный союз IndustriALL.

    Шахте Родина в Кривом Роге
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    Работники ночной смены утром 4 мая отказались подниматься на поверхность с требованием повысить зарплату. В частности, вся ночная смена шахты "Родина", шахты "Гвардия", шахты "Терновская" "Кривбассшахтоуправления" и десять горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность. Руководство предприятия спустилось к шахтерам, протест прекратился на следующий день. Работники шахты "Юбилейная" 10 мая также не поднялись на поверхность после ночной смены, потребовав повышения зарплаты до 1 тысячи долларов.

    "Руководство Криворожского железорудного комбината в Украине согласилось повысить зарплаты горнякам на 50 процентов. По данным членской организации IndustriALL Независимого профсоюза горняков Украины, 440 шахтеров прекратили протест под землей и поднялись на поверхность, чтобы продолжить переговоры", — говорится на его странице в Facebook.

    На сайте Глобального союза IndustriALL говорится, что инициативная группа, представляющая трудовые коллективы, а также лидеры первичных организаций Независимого профсоюза горняков Украины начали переговорный процесс с администрацией комбината.

    "На данный момент на повестке дня стоят два основных вопроса. Во-первых, не допустить давления со стороны администрации КЖРК на инициаторов и участников акции протеста. Во-вторых, повысить заработную плату в кратчайшие сроки минимум на 50 процентов. Администрация предприятия предлагает поднять заработную плату шахтерам на первом этапе на 20 процентов, далее к Дню шахтера 27 августа — еще на 30 процентов", — говорится в сообщении.

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    Горняков КЖРК поддержали десять работников шахты "Артем-1" комбината "АрселорМиттал Кривой Рог": 6 мая они также начали протест под землей, требуя повышения заработной платы. Администрация отреагировала на ситуацию и заявила о том, что вопрос решится 11 мая, после чего шахтеры поднялись на поверхность.

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