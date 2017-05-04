Протест под землей. Горняки в Кривом Роге не выходят из шахт из-за зарплат

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что работники ночной смены ряда шахт утром в четверг отказались подниматься на поверхность и требуют повысить зарплату.

"Вся ночная смена шахты "Родина", шахты "Гвардия", шахты "Терновская" и "Кривбассшахтоуправления" и десять горняков шахты "Октябирськая" не выехали на поверхность. Шахтеры требуют поднятия заработной платы. Горняки понимают, что последнее время средства на развитие предприятий не выделялись, только происходило выжимание ресурсов. Горняки не прекращали работу, в настоящее время они проводят собрания под землей", — написал Волынец в четверг на своей странице в Facebook.

Вышеперечисленные шахты расположены в основном в Кривом Роге Днепропетровской области и в других городах региона.

В марте на западе бастовали шахтеры госпредприятия "Львовуголь" из города Червоноград, требуя выплаты долгов по зарплатам, после чего после решения суда шахтерами начали выплачивать деньги.

Ранее сообщалось, что горнякам "Львовуголь" начали перечислять зарплату.