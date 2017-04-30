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    "Шахтер" обыграл "Александрию" в матче чемпионата Украины

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    Встреча прошла в воскресенье в Харькове и завершилась со счетом 1:0. Факундо Феррейра забил гол на 81-й минуте. "Шахтер" лидирует в чемпионате, набрав 72 очка.
    Матч Шахтер - Александрия
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Александрией" в матче второго этапа чемпионата Украины, сообщает Р-Спорт.

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    Матч прошел в воскресенье в Харькове и завершился со счетом 1:0. Факундо Феррейра забил гол на 81-й минуте.

    В результате "Шахтер" лидирует в чемпионате, набрав 72 очка, и опережает киевское "Динамо"на 17 очков. "Александрия" (37) – 4-я.

    Ранее сообщалось, что футболисты донецкого "Шахтера" минимально победили на выезде киевское "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата Украины. Встреча состоялась в Киеве и завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков".

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