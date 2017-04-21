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    "Шахтер" минимально обыграл "Динамо" в матче Премьер-лиги

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    Автором единственного гола стал Факундо Феррейра. Он забил гол на 12-й минуте в матче 26-го тура чемпионата Украины. Встреча состоялась в Киеве.
    Игра Донецк - Шахтер в Киеве
    twitter.com/fcshakhtar

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" минимально победили на выезде киевское "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата Украины.

    Встреча состоялась в Киеве и завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков".

    Автором единственного гола стал Факундо Феррейра (на 12-й минуте).

    ​После игры в активе "Шахтера" 69 очков, а "Динамо" — 55.

    Ранее генеральный секретарь "Шахтера" Александр Черкасов заявил, что поединок "сине-белых" и "горняков" в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги был перенесен с субботы (22 апреля) на пятницу (21 апреля) без согласия "горняков". 

    При этом президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что поединок был перенесен из-за свадьбы дочки его брата Григория, которая пройдет 22 апреля.

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