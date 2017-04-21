"Шахтер" минимально обыграл "Динамо" в матче Премьер-лиги

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" минимально победили на выезде киевское "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата Украины.

Встреча состоялась в Киеве и завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков".

Автором единственного гола стал Факундо Феррейра (на 12-й минуте).

​После игры в активе "Шахтера" 69 очков, а "Динамо" — 55.

Ранее генеральный секретарь "Шахтера" Александр Черкасов заявил, что поединок "сине-белых" и "горняков" в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги был перенесен с субботы (22 апреля) на пятницу (21 апреля) без согласия "горняков".

При этом президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что поединок был перенесен из-за свадьбы дочки его брата Григория, которая пройдет 22 апреля.