"Шахтер" минимально обыграл "Динамо" в матче Премьер-лиги

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Футболисты донецкого "Шахтера" минимально победили на выезде киевское "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата Украины.
Встреча состоялась в Киеве и завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков".
Автором единственного гола стал Факундо Феррейра (на 12-й минуте).
⚒ Кто-то сомневался? 😎 Третья победа подряд на НСК «Олимпийский»! 💪#ДинамоШахтер https://t.co/2rvUoA5hU4 pic.twitter.com/gqBQ4jVHP7— FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 21 апреля 2017 г.
После игры в активе "Шахтера" 69 очков, а "Динамо" — 55.
Ранее генеральный секретарь "Шахтера" Александр Черкасов заявил, что поединок "сине-белых" и "горняков" в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги был перенесен с субботы (22 апреля) на пятницу (21 апреля) без согласия "горняков".
При этом президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию о том, что поединок был перенесен из-за свадьбы дочки его брата Григория, которая пройдет 22 апреля.