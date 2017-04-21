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    Матч "Динамо" - "Шахтер": в работе киевского метро произойдут изменения

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    Как сообщается, 21 апреля с 19:00 до 20:00 будут закрыты станции столичной подземки:" Олимпийская "- на вход и выход," Дворец спорта "- на выход, "Площадь Льва Толстого "- на вход. Поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.
    Метро Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В пятницу в Киеве в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) произойдут изменения в работе метро, передает пресс-служба Киевского метрополитена.

    "21 апреля с 19:00 до 20:00 будут закрыты станции столичной подземки:" Олимпийская "- на вход и выход," Дворец спорта "- на выход, "Площадь Льва Толстого "- на вход. Поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки", — говорится в сообщении.

    "После окончания матча возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". В случае необходимости также будут задействованы дополнительные резервные составы", — добавили в пресс-службе.

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