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    Спорт

    "Шахтер" потерпел первое поражение в чемпионате Украины

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    Согласно информации, матч 24-го тура в группе 1 состоялся в воскресенье в Харькове. Встреча завершилась волевой победой номинальных гостей со счетом 2:1.
    Матч Шахтер - Черноморец
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире. Об этом сообщает Р-Спорт.

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    Как сообщается, матч 24-го тура в группе 1 состоялся в воскресенье в Харькове и завершился волевой победой номинальных гостей со счетом 2:1. 

    У "Шахтера" 63 очка, клуб лидирует в турнирной таблице. "Черноморец" — на шестом месте.

    Ранее сообщалось, что матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу "Полтава" — "Шахтер" (Донецк) вновь не состоится в связи с состоянием газона.

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