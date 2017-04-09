"Шахтер" потерпел первое поражение в чемпионате Украины

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире. Об этом сообщает Р-Спорт.

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Как сообщается, матч 24-го тура в группе 1 состоялся в воскресенье в Харькове и завершился волевой победой номинальных гостей со счетом 2:1.

У "Шахтера" 63 очка, клуб лидирует в турнирной таблице. "Черноморец" — на шестом месте.

Ранее сообщалось, что матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу "Полтава" — "Шахтер" (Донецк) вновь не состоится в связи с состоянием газона.