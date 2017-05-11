Шахтеры Волыни идут в Киев требовать выплат зарплаты

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КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Горняки шахты №1 "Нововолынская" Волынской области отправляются в Киев, чтобы протестовать из-за невыплаты зарплаты за февраль, март и апрель, сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Сегодня на Киев отправляются горняки ГП "Шахта №1 "Нововолынская", у которых задолженность по заработной плате более 3,5 миллиона гривен за февраль, март, апрель. Они могут присоединиться к протесту горняков в Кривом Роге! В это время семьи бастующих горняков продолжают прибывать на предприятия", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

Ранее Волынец сообщил, что горняки предприятий "АрселорМиттал Кривой Рог" перекрыли железнодорожные пути к шахтам, остановив отгрузку продукции.

Напомним, что работники ночной смены Криворожского железорудного комбината утром 4 мая отказались подниматься на поверхность с требованием повысить зарплату. В частности, вся ночная смена шахты "Родина", шахты "Гвардия", шахты "Терновская" "Кривбассшахтоуправления" и десять горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность. Руководство предприятия спустилось к шахтерам, протест прекратился на следующий день. Работники шахты "Юбилейная" 10 мая также не поднялись на поверхность после ночной смены, потребовав повышения зарплаты до 1 тысячи долларов.

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Горняков КЖРК поддержали десять работников шахты "Артем-1" комбината "АрселорМиттал Кривой Рог": 6 мая они также начали протест под землей, требуя повышения заработной платы. Администрация отреагировала на ситуацию и заявила о том, что вопрос решится 11 мая, после чего шахтеры поднялись на поверхность.