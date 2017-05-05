Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. По состоянию на утро пятницы Донецкая фильтровальная станция остается обесточенной. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 5 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Водоснабжение населения осуществляется согласно графику запасов воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубических метров", — говорится в сообщении.

В четверг сотрудники ДТЭК проводили обследование линий электропередач в Авдеевке – повреждений не обнаружено. Дальнейшее обследование высоковольтной линии электропередач планируется провести сегодня при условиях гарантии безопасности работников.