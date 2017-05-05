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    Общество

    Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена

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    Донецкая фильтровальная станция
    golos.ua

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. По состоянию на утро пятницы Донецкая фильтровальная станция остается обесточенной. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

    "По состоянию на 7 часов 5 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Водоснабжение населения осуществляется согласно графику запасов воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубических метров", — говорится в сообщении.

    В четверг сотрудники ДТЭК проводили обследование линий электропередач в Авдеевке – повреждений не обнаружено. Дальнейшее обследование высоковольтной линии электропередач планируется провести сегодня при условиях гарантии безопасности работников.

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