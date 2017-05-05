наверх
05.05.201707:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Пресс-центр АТО: 10 военных ранены в результате обстрелов в Донбассе

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (289)

    (обновлено: )4530
    Обстрелу подверглись населенные пункты Крымское, Попасная, Новозвановка, Лобачево, Валуйское, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Майорская, Новгородское, Каменка, Водяное и другие.
    Позиции украинских военных в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Украинские военные сообщили в пятницу, что ополченцы за минувшие сутки 58 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, десять военных получили ранения.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    По данным силовиков, огонь велся из артиллерии, гранатометов, пулеметов, минометов, стрелкового оружия, БМП и зенитных установок.

    По данным пресс-центра спецоперации в Facebook, обстрелу ополченцев подверглись населенные пункты Крымское, Попасная, Новозвановка, Лобачево, Валуйское, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Майорская, Новгородское, Каменка, Водяное, Павлополь, Новоселовка Вторая, Богдановка, Широкино, Марьинка, Гнутово и Красногоровка.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: В праздничные дни в зоне АТО обстреливали меньше – спецкор

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Виталий Кличко открыл фонтанный комплекс на Крещатике. Видео
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Стадион "Донбасс-Арена" в Донецке. Архивное фото
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка