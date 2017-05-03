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    Происшествия

    ВСУ сообщают об обострении ситуации в зоне АТО

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    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (275)

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    По информации пресс-центра штаба АТО, под огнем оказались населенные пункты Красногоровка, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Марьинка, Павлополь и другие. В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще семеро получили ранения.
    На передовой. Авдеевская промзона - самая горячая точка АТО
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. ВСУ сообщили о 63 нарушениях режима перемирия в Донбассе за минувшие сутки.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Медленно и больно. Политологи о том, как Украина отрезает Донбасс

    "За минувшие сутки враг 63 раза открывал огонь по опорным пунктам сил АТО", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

    По информации штаба АТО, под огнем оказались населенные пункты Красногоровка, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Марьинка, Павлополь и другие. Обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

    В результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще семеро получили ранения, добавили в пресс-центре.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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