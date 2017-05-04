Штаб АТО сообщает о напряженной ситуации в Донбассе

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. ВСУ обвинили ополченцев в 52 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за сутки, девять военных ранены.

"Ситуация в районе проведения АТО напряженная…. За минувшие сутки враг 52 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских войск…. Девять военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

По информации пресс-центра, на донецком направлении обстреливались позиции в районе Авдеевки, Песков, Луганского, Каменок, шахты "Бутовка", Троицкого, Верхнеторецкого и Зайцево. На приморском направлении обстрелам подверглись Водяное, опорные пункты рядом с Павлополем, Гнутово, Широкино, Красногоровкой, Марьинкой, Новотроицким и Новомихайловкой. На луганском направлении обстреливались позиции рядом с Крымским, Новозвановкой, Новоалександровкой, Троицким, Станицей Луганской и Лобачево.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.