В праздничные дни в зоне АТО обстреливали меньше – спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В зоне АТО продолжаются обстрелы. В результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения. Такие данные сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Он подчеркнул, что трое военных получили ранения на Луганском направлении, а один — на позиции у шахты "Бутовка" (Донецкое направление).

Александр Мотузяник также отметил, что наиболее интенсивно за минувшие сутки боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в Павлополе и Гнутово.

По последним данным Специальной мониторинговой миссии, перед майскими праздниками интенсивность боевых действий на востоке страны уменьшилась.

Какая же сейчас ситуация на востоке Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

Какая сейчас ситуация на Востоке? Где самые активные боевые действия и больше обстрелов?

— По сравнению с предыдущими днями, ситуация несколько успокоилась. И если говорить о Донецке, то здесь взрывы или какая-либо стрельба не слышна вообще. Хотя, безусловно, ночью была определенная активность: это вновь Авдеевка, это вновь направление Марьинки, это южное направление, ближе к селам под Мариуполем. Тем не менее, сейчас ситуация успокоилась, и можно говорить, что в Донецке идет такая мирная жизнь, приближенная к ощущению, как она была до войны.

То есть во время майских праздников количество обстрелов уменьшилось?

— Безусловно, и это по ощущению местных жителей, и той информации, которая поступает из городов, неподконтрольных, не только в Донецке, но и та же Ясиноватая, Горловка, Старобешево… действительно, стали стрелять меньше, и связывают это в первую очередь с праздниками. Хотя были опасения определенных провокаций, и как ни странно, с теми переговорами, которые сегодня проходят в Сочи. Говорят, что вот почему-то встреча Меркель и Путина связана с затишьем на нашей территории.

В Минобороны говорят, что наиболее интенсивно за минувшие сутки боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в Павлополе и Гнутово. Какая там сейчас ситуация?

— Это небольшие населенные пункты на юге Донецкой области. По тем данным, которые есть у меня, там тоже сейчас наступило определенное затишье, и люди, которые находятся в селах неподалеку от Гнутово и Павлополя, говорят, что, в общем-то, не стреляют. Речь идет о Безыменном, это Коминтерново, это Стахановка. Но дело в том, что это южное направление, оно является традиционно напряженным, и там ситуация может меняться в любую секунду, и даже если я сейчас что-то говорю, не исключено, что там не завяжется какой-то бой, потому что там достаточное количество "зеленки", там работают ДРГ, и там провокации достаточно часты. И гораздо чаще, как ни странно, даже по сравнению с севером Донецкой области — более густонаселенным, но, тем не менее, здесь юг — зона напряжения постоянная.

Есть ли какие-то объяснения, почему именно так?

— Здесь можно говорить либо о каких-то собственных интересах… Не исключено, что необходимое напряжение именно под Мариуполем создается для того, чтобы не расслаблялись ВСУ. И опять же там коммуникации достаточно другие, там пересеченная местность, там легче передвигаться, чем на севере. И вот там провоцировать проще, чем на севере.

Есть ли какая-то информация о гуманитарной ситуации в регионе?

— Нельзя говорить о том, что все хорошо, поскольку риски отключения, как света, так и потери водоснабжения присутствуют тут постоянно. Неподконтрольную территорию Донецкой области, точно также как и ранее Луганскую, за долги могут отключить. Главное сейчас — протянуть свет в Авдеевку. Поэтому люди боятся. Чуть проще ситуация с водоснабжением, потому что, несмотря на то, что фильтровальные станции, водонакачивающие станции периодически обесточиваются, но их регулярно восстанавливают, и риска потери водоснабжения в Донецке сейчас нет. Но эти риски гораздо более высоки, чем в Луганске, который более богат артезианскими колодцами, там приспособились чуть ранее, там еще два года назад артезианских колодцев было больше, чем в Донецке.

Как в целом прошли майские праздники на Востоке?

— Достаточно спокойно все прошло. Здесь были митинги, но митинги для Донецка — дело уже привычное. Такое определенное возвращение к советскому прошлому здесь присутствует. Здесь сейчас идет подготовка к 9 Мая, которое должно пройти с военным парадом, и как анонсируют "местные власти", гораздо более помпезно, чем прошлый год. В прошлом году было стянуто приличное количество вооружения в центр Донецка. А первое и второе мая здесь… как бы, немножко попраздновали и забыли, без помпезности, без массовости.

Ранее спецкор "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире "ГС" рассказал, что накануне объявленного перемирия снова стреляли в районе Донецкого аэропорта и Марьинки, также была обстреляна шахта Бутовка.