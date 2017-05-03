В Светловодске обстреляли здание горсовета

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Светловодске Кировоградской области обстреляли помещение газеты "Светловодск вечерний", которое находится в здании городского совета, сообщается на сайте издания.
Отмечается, что отверстия от пуль в одном из окон обнаружили 2 мая.
"Можно было бы заподозрить какого-то увальня, который стрелял в нетрезвом состоянии по окнам мэрии, просто по зову травмированной души, но прицельные выстрелы в одно и то же окно вблизи, судя по всему от гаражей, наводят на грустные размышления", — говорится в сообщении.
"А еще неплохо было бы выселить из помещений админздания редакцию газеты, которая по закону имеет право здесь находиться ближайшие 15 лет. Одно из управлений уже готово переехать из своего насиженного места, а кабинетов, освобожденных налоговой, не хватает", — уточнили в редакции.
Напомним, мировое сообщество отмечает 3 мая Всемирный день свободы прессы.