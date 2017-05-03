В Светловодске обстреляли здание горсовета

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Светловодске Кировоградской области обстреляли помещение газеты "Светловодск вечерний", которое находится в здании городского совета, сообщается на сайте издания.

Отмечается, что отверстия от пуль в одном из окон обнаружили 2 мая.

"Можно было бы заподозрить какого-то увальня, который стрелял в нетрезвом состоянии по окнам мэрии, просто по зову травмированной души, но прицельные выстрелы в одно и то же окно вблизи, судя по всему от гаражей, наводят на грустные размышления", — говорится в сообщении.

svetlovodsk.com.ua Обстрел редакции в Светловодске

"А еще неплохо было бы выселить из помещений админздания редакцию газеты, которая по закону имеет право здесь находиться ближайшие 15 лет. Одно из управлений уже готово переехать из своего насиженного места, а кабинетов, освобожденных налоговой, не хватает", — уточнили в редакции.

Напомним, мировое сообщество отмечает 3 мая Всемирный день свободы прессы.