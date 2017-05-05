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    Культура

    Стало известно, кто из российских артистов приедет в Донецк 11 мая

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (248)

    (обновлено: )9610
    Как сообщают СМИ самопровозглашенной ДНР, "на республиканском спортивном комплексе "Олимпийский" в Донецке 11 мая состоится концерт, приуроченный ко Дню Республики".
    Стадион Донбасс-Арена в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Среди российских артистов, выступление которых запланировано в Донецк 11 мая, группы "Мираж", "Русский размер", "Челси", а также исполнитель Александра Маршала, сообщают местные СМИ.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    "На республиканском спортивном комплексе "Олимпийский" в Донецке 11 мая состоится концерт, приуроченный ко Дню Республики. На сцене выступят группы "Мираж", "Русский размер", "Челси", артист Александр Маршал. Начало концерта планируется в 19:00", — говорится в сообщении.

    Кроме этого, 9 мая в Донецке, контролируемом самопровозглашенной ДНР, запланировано выступление основателя рок-группы "Агата Кристи" Вадима Самойлова. Место проведения концерта и точное время пока не сообщается.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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