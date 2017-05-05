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    Экономика

    Тука: у "национализированных" предприятий Донбасса один путь - закрываться

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (269)

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    По словам замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, оборудование с Алчевского и Енакиевского меткомбинатов, скорее всего, будет перевезено в Россию.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Украинские предприятия, находящиеся на неподконтрольной территории Донбасса, останавливаются, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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    На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    "Те шахты, которые добывают антрацитовую группу угля, — крест. Этот уголь ни на тех территориях ни в Федерации (Российской) не нужен. Своего хватает с излишком. Единственный путь – закрываться. Шахта им. Засядька уже закрыта, люди получили извещения отпуске на неопределенный срок за собственный счет", — сказал Тука в эфире "5 канала".

    По словам замминистра, оборудование с Алчевского и Енакиевского меткомбинатов, скорее всего, будет перевезено в Россию. Тука отметил, что в частности Алчевский меткомбинат незадолго до этих событий приобрел дорогое современное оборудование.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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