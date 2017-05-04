Жилой сектор на западе Донецка подвергся обстрелу

ДОНБАСС, 4 мая — РИА Новости Украина. Три попадания снарядов в жилые дома зафиксировано в результате обстрела запада Донецка, сообщили в самопровозглашенной ДНР.

"По предварительной информации, сегодня вечером МЧС ДНР было зафиксировано три попадания взрывоопасных предметов в частные жилые дома Петровского района Донецка по улицам Лукьяненко, Павлуновского и Виктора Гюго", — говорится в сообщении.

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Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США.