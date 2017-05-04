Геращенко объяснила, почему тормозится урегулирование в Донбассе

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Процесс урегулирования конфликта на востоке Украины тормозится из-за выборов в Германии и Франции, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции в ближайшие месяцы только будет формироваться новый кабинет новоизбранного президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США также еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в четверг.

По ее словам, сложившаяся ситуация негативно влияет на процесс урегулирования ситуации в Донбассе.

"Нормандский формат" фактически поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского. Похоже, вопросы, которые мы долго стараемся решать в Минске и которые заблокированы, пока останутся в том же состоянии", — написала Геращенко.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.