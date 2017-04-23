Веселова: повышение пенсионного возраста не решит проблему Пенсионного фонда

УНИАН

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Повышение пенсионного возраста — критически важно для продолжения сотрудничества Украины и МВФ. Об этом заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда Пол Томсен. По его словам, пенсии в Украине очень низкие, их номинальную стоимость "съела" инфляция, однако повышение должно происходить параллельно с изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить ее финансовую жизнеспособность. Собственно, таким инструментом в МВФ и видят повышение пенсионного возраста. По словам представителя МВФ, пенсионная реформа и повышение пенсионного возраста — важные условия для последующего пересмотра программы сотрудничества.

По этому поводу высказалась в эфире радиостанции "Голос Столицы" народный депутат, член Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Наталья Веселова.

"На самом деле, у нас очень большой дефицит бюджета Пенсионного фонда. Эти мероприятия, которые предлагает МВФ по повышению пенсионного возраста должны быть направлены на сокращение этого дефицита. Но это абсолютно никак не решает проблему в долгосрочном периоде времени. То есть это временная мера по сокращению дефицита, но без параллельных реформ в пенсионной системе эта проблема будет возникать снова", — отметила нардеп.

Напомним, проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования.

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Ранее Гройсман сообщил, что Кабмин представит проект пенсионной реформы в течение нескольких месяцев. По его словам, проект, который правительство намерено внести на рассмотрение парламента, позволит повысить пенсии для 5,6 миллиона пенсионеров с 1 октября, также предусматривается отмена налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.