Пенсии военным пенсионерам повышать не будут - Рева

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Повышение пенсий военным пенсионерам с 1 октября текущего года не состоится из-за введения ряда новых законов. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире NewsOne.

"С первого октября военным пенсионерам не будет повышена пенсия", — подчеркнул Рева, отвечая на вопрос по поводу повышения размера пенсионных выплат военным пенсионерам.

По его словам, осовременивание пенсий с первого октября ожидает тех пенсионеров, которые получают выплаты согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Министр соцполитики отметил, что закон о выплатах военным пенсионерам министерство разработает сразу после разработки указанного ранее законопроекта.

"Мы рассчитываем, что этот закон будет принят Верховной Радой до июля. Как только он будет принят, следующий законопроект, который мы разрабатываем и планируем внести на рассмотрение в Верховную Раду до конца года — это, как раз, будет закон, который касается военнослужащих", — заявил глава Минсоцполитики.

Ранее директор европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, так как этот инструмент является важным элементом сокращения дефицита Пенсионного фонда Украины, являющегося вторым по размеру в мире по отношению к ВВП страны.