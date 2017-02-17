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    Мы будем проводить пенсионную реформу, но не для МВФ - вице-премьер

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    Павле Розенко отметил, что на сегодняшний день не существует никакого варианта пенсионной реформы, "тем более правительственного варианта, который уже согласован с МВФ".
    Павел Розенко
    УНИАН

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. На сегодняшний день не существует какого бы то ни было варианта пенсионной реформы от правительства, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

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    "На сегодняшний день нет никакого правительственного варианта пенсионной реформы, тем более правительственного варианта, который уже согласован с МВФ. Сейчас, и эта работа будет продолжаться даже после подписания меморандума, идет серьезная работа наработки тех вариантов пенсионной реформы, которая нужна Украине и украинцам. Мы, украинское правительство, украинская власть в целом, будем проводить пенсионную реформу. Но не для МВФ, не ради МВФ, а мы будем проводить пенсионную реформу ради наших украинцев, ради повышения качества и уровня жизни наших граждан", — заявил Розенко в эфире телеканала "112 Украина".

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    Накануне, Розенко заявил, что правительство не будет ограничивать права работающих пенсионеров.

    Ранее сообщалось, что в киевских магазинах появились полки с бесплатным хлебом для пенсионеров. 

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