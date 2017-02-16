Розенко: работающим пенсионерам сегодня ничего не угрожает

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Правительство не будет вносить никаких предложений по ограничению прав работающих пенсионеров, которые работают, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Безусловно, в идеале существует такая ситуация в развитых странах. Но Украина имеет свою специфику. Я убежден и окончательно на этом настаиваю, чтобы работающие пенсионеры остались в украинском законодательстве. Чтобы человек смог получать пенсию и продолжать свою профессиональную деятельность. Я убежден, что работающим пенсионерам сегодня ничего не угрожает. И сейчас не пришло время, чтобы делать выбор: или пенсия, или заработная плата", — сказал вице-премьер в эфире телеканала "Эспрессо TV".

Он также отметил, что пенсионеры остается работать из-за "вынужденной необходимости в деньгах".

"Может когда-нибудь, через 20-25 лет, когда мы дойдем до этого развития. Но сегодня пенсионер остается работать не от хорошей жизни, это вынужденная необходимость", — подытожил Розенко.

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Ранее сообщалось, что в киевских магазинах появились полки с бесплатным хлебом для пенсионеров.

В начале года вице-премьер Павел Розенко заявлял, что МВФ уже не требует повышения пенсионного возраста. При этом в феврале министр соцполитики Андрей Рева заявил, что МВФ продолжает настаивать на повышении пенсионного возраста в Украине.