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    Киев

    В магазинах Киева появились полки с бесплатным хлебом для пенсионеров

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    Как отметила директор магазина, который присоединился к акции, Оксана Нешта, люди, у которых есть возможность и готовы помочь, оставляют хлеб на полке в магазине, а остальные могут забрать такие хлебобулочные изделия.
    Продажа хлеба. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Полки с бесплатным хлебом для пенсионеров начали появляться в магазинах Киева, сообщила директор магазина, который присоединился к акции, Оксана Нешта. 

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    Сообщается, что хлеб для пожилых людей оставляют покупатели магазинов.

    "Наш магазин присоединился к акции после очередного подорожания хлеба. Хочется хоть как-то помочь нашим пенсионерам. На сегодня правда желающих оставить хлеб гораздо больше, чем взять. Некоторые стесняются, некоторые по другим причинам. Но мы не теряем надежды, что поможем нашим пенсионерам, хотя мы только передаем это. Люди готовы помочь, оставляют, а люди, которые нуждаются в помощи, могут взять. Я бы хотела, чтобы к акции присоединились и большие и маленькие супермаркеты, потому что там гораздо больше покупателей, которые могут оставить или взять", — цитирует Нешту "112 Украина".

    Ранее сообщалось, что международный валютный фонд (МВФ) не исключает "никаких вариантов", в том числе повышения пенсионного возраста в Украине, при проведении пенсионной реформы.

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