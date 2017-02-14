Эксперт: пенсионная реформа, которая предлагается - это издевательство

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Пенсионную реформу в Украине прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам бюджетной политики, заслуженный экономист Украины Людмила Супрун.

"Честно сказать, пенсионная реформа, которая предлагается сегодня, это не пенсионная реформа, это издевательство. Она бессистемная, совсем нет серьезного владения цифрами. Абсолютно нет анализа того, что происходит. Идет откровенная ложь относительно того, что в Европе все люди получают пенсию только те, кто не работает. Кто работает — пенсию не получает. Это неправда. У нас есть Конституция, есть конституционная гарантия, что человек, отработавший определенный срок, имеет право на помощь от государства. А то, что он после этого еще идет и работает, это надо поклониться ему низко в ноги, потому что одновременно с получением заработной платы, он платит взнос в ПФ. Он сам на себя работает. Поэтому эти вещи, которые сегодня звучат от чиновников, говорят об одном — реформы нет. То, что есть — бессистемный набор предложений", — считает эксперт.

Напомним, правительство предложило МВФ свой вариант пенсионной реформы, от внедрения которой, в том числе зависит и выделение фондом следующего кредита Киеву.

В то же время, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, Украина выбрала путь увеличения количества плательщиков социальных взносов вместо уменьшения количества пенсионеров из-за повышения пенсионного возраста.