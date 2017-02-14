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    Минсоцполитики не исключило повышения пенсионного возраста в будущем

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (23)

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    Андрей Рева отметил, что Украина через десять лет может "упереться в какие-то демографические потолки". Он не исключил, что властям придется ставить на повестку дня вопрос о повышении пенсионного возраста.
    Министерство социальной политики Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что власти Украины могут повысить пенсионный возраст для граждан при определенных условиях в будущем, информирует Realist.

    Андрей Вигиринский
    РИА Новости Украина
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    "Я уверен, что в условиях Украины, в той экономической ситуации, которая есть, — это правильный ход. В будущем я не исключаю повышения пенсионного возраста. Когда мы исчерпаем экстенсивный путь. Когда все уже будут платить (налоги – ред.). Мы можем лет через десять упереться в какие-то демографические потолки. И не исключаю, что нам придется ставить на повестку дня вопрос о повышении пенсионного возраста. Но не сегодня. Условий для сокращения количества пенсионеров у нас нет", — сказал Рева.

    Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что пенсионная реформа, которую правительство Украины планирует провести в этом году, не предусматривает повышения пенсионного возраста, Киев не соглашался на эти условия МВФ.

    Представитель МВФ Джерри Райс ранее заявил, что Международный валютный фонд не исключает "никаких вариантов", в том числе повышения пенсионного возраста в Украине, при проведении пенсионной реформы. По его словам, "власти Украины согласны, что нужно провести полномасштабную пенсионную реформу, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы и предоставить лучшие пенсии пенсионерам".

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