Эксперт: бедность по-украински - это бедность работающих и детей

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Решение о повышении минимальной зарплаты необходимо было принимать давно, но "сильным мира сего" выгодна модель украинской экономики с дешевой рабочей силой. Это привело в конечном счете к уникальному явлению бедности работающих.

Об этом сказала на пресс-конференции в РИА Новости Украина заведующая отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАНУ Людмила Черенько.

Повышение социальных стандартов произошло в Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум повышен до 1,544 тысячи гривен, минимальная зарплата повышена вдвое — до 3,2 тысячи гривен (около 118 долларов). Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.

"Необходимость повышения минимальной зарплаты назревала еще с 90-х годов, и, когда мы в начале 2000-х имели первые признаки оздоровления экономики, начинать надо было уже тогда. Но всем было выгодно сохранять модель дешевой рабочей силы. Лобби предпринимателей в парламенте всегда присутствует", — отметила Черенько.

Теперь "минималку повысили", но о каких-либо реальных последствиях для экономики пока говорить рано. По словам эксперта, по просьбе Минсоцполитики был сделан прогноз — как повлияет повышение минимальной зарплаты на ситуацию с бедностью в стране.

При работе над этим прогнозом специалисты изменили только одну составляющую (уровень минимальной зарплаты).

Черенько напомнила, что в Украине в 2015 году, по сравнению с 2014-м, бедность — по фактическому прожиточному минимуму — выросла в два раза, с 29% до 58%. В 2016 году произошел перелом ситуации: уровень бедности незначительно, но снизился — с 58% до 56%. Согласно прогнозу, по итогам 2017 года это уже будет 42%.

По словам эксперта, если верить официальной статистике, рост украинской экономики уже начался, а "если происходит экономический рост, то автоматически снижается уровень бедности", с определенным временным лагом.

"Что меня порадовало в этом прогнозе на 2017 год, это то, что должна измениться структура бедности. В чем самый страшный фактор украинской бедности? Это бедность работающего человека и катастрофическая бедность детей. Вот этот феномен украинской бедности — это самое позорное… Человек работает и остается бедным, не может улучшить свое благосостояние. И естественно, что у работающего человека, чаще всего, есть дети несовершеннолетние. И они автоматически попадают в бедность. Повышение минимальной зарплаты… меняет структуру этих процессов и явлений негативных", - сказала Черенько, пояснив, что таким образом "существенно снизится относительную бедность работающих и бедных детей".

Черенько отметила, что повышение "минималки" повлечет и негативные последствия. Трудно придется малому бизнесу, отчасти и среднему, есть риск скрытой безработицы. А вот крупный бизнес справится, там "ситуация будет менее негативной".

Принимавший участие в пресс-конференции эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко согласился с тезисом о давно назревшей необходимости повышения уровня минимальной зарплаты, но отметил, что делать это необходимо тогда, когда экономика растет, по его словам, сейчас, несмотря на рапорты статистиков, никакого роста нет.

"Роста экономики нет, это доказывают даже цифры Госстата, когда начинаешь проверять любую позицию", — сказал эксперт, напомнив об увеличении количества оформителей субсидий: без этого "сейчас около 8 миллионов домохозяйств не не могут себе позволить оплатить услуги ЖКХ".

Гаврилечко подчеркнул, что на самом деле реальные доходы населения снизились, а "стоимость услуг ЖКХ по отношению к средней зарплате составляет около 50%".

"Между прочим, по этому показателю мы первые в мире, такого нет вообще нигде больше", - подчеркнул эксперт.

Читайте также: Погребинский о том, что стоит за заявлением Трампа по Крыму

Кроме того, по его словам, одномоментное повышение минимальной зарплаты неминуемо приведет к росту цен, в чем "каждый сможет убедиться уже в марте".

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман, выступая с отчетом о работе правительства, заявил, что со второго полугодия 2016 года удалось обеспечить экономический рост, и "украинская экономика начала вставать с колен".