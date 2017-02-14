Лагард: МВФ доволен переговорами с Украиной по реформам

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд доволен ходом переговоров с Украиной по программе реформ и отмечает, что направление сотрудничества задано правильно, сказала директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард в интервью Reuters.

"Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован. Нашей команде осталось утрясти несколько моментов с украинскими властями", — цитирует Лагард Reuters.

При этом руководитель МВФ так и не сообщила, о каких именно деталях переговоров идет речь.

Кроме того, на сайте Фонда в расписании заседаний Совета директоров украинский вопрос также отсутствует. Расписание заседаний составлено до конца текущей недели.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает к концу февраля достичь договоренностей с Международным валютным фондом о получении очередного кредитного транша.