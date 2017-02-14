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    Лагард: МВФ доволен переговорами с Украиной по реформам

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    Лагард подчеркнула, что переговоры с Украиной идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован: "Нашей команде осталось утрясти несколько моментов с украинскими властями".
    Кристин Лагард
    REUTERS Yuri Gripas/File Photo

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд доволен ходом переговоров с Украиной по программе реформ и отмечает, что направление сотрудничества задано правильно, сказала директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард в интервью Reuters

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    "Я уверена, что переговоры идут в правильном направлении, и ряд ключевых вопросов уже урегулирован. Нашей команде осталось утрясти несколько моментов с украинскими властями", — цитирует Лагард Reuters. 

    При этом руководитель МВФ так и не сообщила, о каких именно деталях переговоров идет речь. 

    Кроме того, на сайте Фонда в расписании заседаний Совета директоров украинский вопрос также отсутствует. Расписание заседаний составлено до конца текущей недели.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает к концу февраля достичь договоренностей с Международным валютным фондом о получении очередного кредитного транша.

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