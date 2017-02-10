В Украине сократят бюджетников для получения нового транша МВФ - СМИ

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Бюджетников и госслужащих сократят в рамках выполнения условий для получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ), сообщило в пятницу издание "Украинские новости".

"Один миллиард долларов МВФ на подходе — стали известны новые условия для выделения средств. "Украинским новостям" стали известны результаты последних договоренностей правительства Украины и МВФ", — говорится в сообщении.

По данным издания, бюджетников и госслужащих ждет сокращение, цена украинского газа для "Нафтогаза" увеличится до уровня импортной, налоговая служба получит доступ к банковским счетам, переговоры по реструктуризации долгов бывших акционеров "ПриватБанка" в 140 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов) будет вести международная компания. Также ожидается монетизация субсидий и ужесточение условий для их начисления, сообщили "Украинские новости".

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.