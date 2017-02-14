Если выполнить условия МВФ, тарифы ЖКХ вырастут в два раза – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Международный валютный фонд настаивает на отмене с 1 апреля 2017 механизма оплаты услуг ЖКХ в рассрочку.

Написав заявление поставщику коммунальных услуг, потребители получали право оплачивать в течение отопительного сезона 50% от суммы счета. Другую половину они должны вносить равными частями с апреля по сентябрь.

По мнению экспертов, введение рассрочки может негативно отразиться на финансовых показателях предприятий коммунальной энергетики, которым необходимо рассчитываться за природный газ с "Нафтогазом Украины" по факту потребления газа в отопительный период. При этом новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, которая ожидает рассмотрения Верховной Радой, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга за коммунальные услуги.

Подробнее инициативу МВФ в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Оплату коммунальных услуг в рассрочку хотят отменить. Чем МВФ может аргументировать свою позицию?

– Я бы не сказал, что это уже требование МВФ, потому что мы не видели соответствующего меморандума, подписанного Фондом и правительством Украины.

Во-вторых, я бы не стал акцентировать внимание именно на этом пункте возможных условий, которые выдвигает МВФ, поскольку при такой оплате в прошлом году обратилось не более 50 тысяч украинских потребителей, тогда как домохозяйств в Украине минимум с десяток миллионов. Не думаю, что здесь что-то изменится, если отменят эту рассрочку.

Другое требование, о котором идет речь в проекте обнародованного меморандума – это то, что украинский газ должен стоить столько же, сколько газ импортированный. Если это требование реализовать, тогда действительно будут определенные проблемы, в том числе рост стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Чем это может закончиться?

– Ростом, во-первых, стоимости этих услуг, если правительство подтвердит, что такое условие есть со стороны МВФ, и ростом суммы где-то еще в полтора-два раза в следующем отопительном сезоне.

Если возвращаться к рассрочке, насколько популярной была эта опция? РИА Новости | Перейти в фотобанк Меморандум МВФ: Украина по пути к гильотине пройдет через пытки

– Не более 50 тысяч домохозяйств обратились по этому механизму в прошлом году. Это мало. В этом ничего нового нет, поскольку фактически у нас такая рассрочка и была, когда стоимость услуг, предоставляемых в отопительный сезон, была разделена равными частями на 12 месяцев. Затем от этой практики отошли – и все, что мы платим за отопление, мы платим именно в период отопительного сезона, то есть с 15 октября по 15 апреля каждого года.

Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, которая ожидает рассмотрения в ВР, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга за коммунальные услуги. Для чего это делают?

– Это делают для того, чтобы у тех, кто не оплачивает услуги вовремя, был свой стимул для того, чтобы эти услуги платить.

Позволит ли это уменьшить задолженность? Вряд ли, потому что те, кто не платят, не будут платить в дальнейшем, и им эта пеня не столь важна, а те, кто платят, будут более дисциплинированными.

Однако, если речь идет о домохозяйствах, то рядовой потребитель украинский, если это не предприятие, был дисциплинированным плательщиком всех услуг, которые предоставляет государство. Несмотря на рост стоимости этих услуг, 90, даже больше, процентов потребителей платит в полном объеме. Поэтому акцентировать следует, на мой взгляд, внимание не на пени из домохозяйств, а на решении проблемы тех долгов, которые образовались во взаимных расчетах между жилищно-коммунальными хозяйствами и поставщиками газа, поставщиками электрической энергии, поставщиками тепловой энергии, то есть между этими крупными предприятиями. Они в большинстве своем являются убыточными, однако, когда объявляется конкурс на приватизацию этих объектов, оказывается, что они очень привлекательны для большинства украинских олигархов.

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Ранее экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко заявил в эфире "ГС", что на сегодняшний день в государстве нет эффективной функции регулирования монополий, предоставляющих услуги ЖКХ.

А экономический эксперт Андрей Вигиринский в эфире "ГС" заявил, что в отношении жилищно-коммунальных услуг Украина идет в Европу только в отношении цены, а вопрос качества не подтягивает.