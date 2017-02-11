Скаршевский: кредит МВФ в 2017 году Украине не нужен

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза — 600 миллионов евро — в ближайшие недели. Об этом заявил в Брюсселе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Глава Еврокомисиии похвалил Гройсмана за проведение реформ. Юнкер напомнил, что среди условий выделения Украине 600 миллионов евро была отмена моратория на экспорт леса-кругляка, а соответствующий законопроект украинское правительство уже внесло в парламент.

Европейский транш также привязан к предоставлению Украине очередного кредита МВФ. В свою очередь в фонде уже объявили о готовности рассматривать этот вопрос, ведь официальный Киев, как отмечают представители МВФ, дал согласие провести пенсионную реформу.

На каких условиях Украина получит международную финансовую поддержку, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экономист Виктор Скаршевский.

Украине действительно крайне необходимы средства от ЕС и МВФ?

— В этом году можно обойтись без этих траншей, без этих кредитов, потому что можно сопоставить две цифры. Украинские резервы составляют 15,5 миллиардов долларов, а на выплату всех внешних долгов вместе с процентами необходимо на этот год 3,9 миллиарда долларов. То есть резервов в Украине хватает.

Здесь просто политическая торговля, политический шантаж. Хочу напомнить, что эта программа макрофинансовой помощи с ЕС началась в 2015 году и должна была закончиться в 2016 году. На сегодняшний день Украина получила лишь первый транш, в 2015-м, — 600 миллионов евро. А еще два транша должна была получить в прошлом году — по 600 миллионов евро. И этот транш второй всегда привязывался к кредитному траншу МВФ.

Все ожидали — кроме меня — что после того, как МВФ выдаст очередной транш, который он выдал в сентябре прошлого года, ЕС сразу же автоматически выдаст и свой второй транш в сумме 600 миллионов евро. Однако этого не произошло, сразу начали говорить европейские чиновники, что Украине необходимо отменить мораторий на вывоз леса-кругляка.

Тут у меня вопрос. Программа называется макрофинансовая помощь. Чем запрет на вывоз леса-кругляка ухудшает макрофинансовую ситуацию в Украине? Ничем, а только лишь улучшает, потому что за прошлый год, в том числе вследствие введения этого моратория, деревообработка и производство мебели в Украине выросло на 15%. То есть сырье не вывозится, а перерабатывается здесь, с более высокой добавленной стоимостью, а потом эта же мебель частично также идет и на экспорт.

ЕС это почему-то не устраивает, потому что они, наверное, заботятся о собственных лесах, об интересах европейских производителей. Мне очень обидно, что украинская власть идет на поводу у европейцев и соглашается с этими условиями.

Но законопроект о снятии моратория на вывоз украинского леса только внесен в парламент, а не проголосован. Сам премьер Гройсман говорит, что еще продолжаются политические консультации, а не дает гарантии на положительное голосование в парламенте? Там уже обо всем договорились — и об этом знают в ЕС?

— Они могут думать, что договорились, но договариваться с нашими политиками — это не самое выгодное дело: могут пообещать, но не сделать. На протяжении последних 25 лет независимости Украины такое происходило. То есть на 100% они ничего знать не могут, но, видимо, в самом деле в украинская власть пообещала, что в любом случае отменим этот мораторий.

Но опять же, это все будет за счет ухудшения ситуации в Украине, как экологической, так и финансовой, так как будем продавать сырье, а не товар с более высокой добавленной стоимостью.

Тут бы премьеру надо было напомнить: соглашение об ассоциации, о свободной торговле между Украиной и ЕС — там предусмотрены квоты для 36 категорий украинских товаров. А европейские товары, когда в Украину поставляют, всего по трем категориям. То есть это очень неравное соглашение.

Так не лучше бы премьер наш сказал: давайте мы отменим мораторий, а вы снимите 33 квоты с украинских товаров? Давайте действовать симметрично, как прописано это соглашение о свободной торговле. Тут опять же наблюдается "комплекс меншовартості": вы скажите, что надо сделать, ради очередного кредита, который и не особо на данный момент нужен, но нам для политических и других каких-то финансовых целей это нужно. Поэтому мы в ущерб украинской экономике давайте протолкнем этот законопроект.

Гройсман уже сообщил, что 600 миллионов евро от ЕС направят в бюджет, что положительно отразится на экономической ситуации в стране. На какие конкретные цели пойдут деньги?

— Про какой экономический эффект, это вы лучше спросите у премьера. А так эти деньги пойдут напрямую в украинский бюджет, и они не привязаны ни к каким целевым программам, они поступают в общий котел и оттуда будут расходоваться на все текущие бюджетные цели.

Это может быть как на социальные расходы, так и на инфраструктуру, на выплату внешних долгов, и никакого особого дополнительного экономического эффекта эти деньги не дают. Это финансируют дефицит бюджета, вот и все.

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Немало недоразумений и по поводу предоставления Киеву очередного транша МВФ. В фонде заявили готовность выделять кредит, поскольку Украина согласилась провести пенсионную реформу. В СМИ сразу же сообщили, что кредит будет в обмен на повышение пенсионного возраста, а в правительстве это категорически отрицают. Как в этом разобраться?

— В этом разобраться практически невозможно, потому что это все происходит за закрытыми дверями. Это черный ящик для всех, в том числе для экспертов, о чем непосредственно договаривается Кабмин с МВФ. Там может быть повышение возраста пенсионного, может не быть.

Здесь бы правительству договариваться больше не с МВФ, а с украинскими гражданами, с налогоплательщиками, которые содержат этот Кабмин. Просто тут идет очень непрозрачный процесс и недостаточно информации. Поэтому и всплывают постоянно скандалы, о чем договаривается Кабмин с МВФ.

Напомним директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "ГС" заявил, что выход из долговой ловушки — рост экономики страны, а для этого нужны структурные реформы.

Ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что продолжение сотрудничества с МВФ очень важно для привлечения в Украину других инвесторов.