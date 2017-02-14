Данилюк: Украина и МВФ - на завершающей стадии переговоров по траншу

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина и Международный валютный фонд находятся на завершающей стадии переговоров для получения очередного транша кредита.

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По его словам, комментировать все детали переговоров и структурные маяки предстоящих реформ можно будет только после подписания меморандума с МВФ и его широкого обнародования.

"Мы комментируем только после завершения переговоров и публикации меморандума. Сейчас мы на завершающей стадии, в ближайшее время согласуем все вопросы. А после подписания меморандума вопрос получения транша – это вопрос дней. Деньги попадут в резервы Национального банка, что будет способствовать укреплению гривны", — сказал министр одному из телеканалов.

Данилюк отметил, что согласование всех переговорных вопросов – это также вопрос нескольких дней.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает к концу февраля достичь договоренностей с Международным валютным фондом о получении очередного кредитного транша.