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    Данилюк: Украина и МВФ - на завершающей стадии переговоров по траншу

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    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (228)

    (обновлено: )12201
    Данилюк отметил, что после подписания меморандума с МВФ вопрос получения транша – это вопрос дней. По его словам, деньги попадут в резервы Национального банка, что будет способствовать укреплению гривны.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина и Международный валютный фонд находятся на завершающей стадии переговоров для получения очередного транша кредита.

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    По его словам, комментировать все детали переговоров и структурные маяки предстоящих реформ можно будет только после подписания меморандума с МВФ и его широкого обнародования.

    "Мы комментируем только после завершения переговоров и публикации меморандума. Сейчас мы на завершающей стадии, в ближайшее время согласуем все вопросы. А после подписания меморандума вопрос получения транша – это вопрос дней. Деньги попадут в резервы Национального банка, что будет способствовать укреплению гривны", — сказал министр одному из телеканалов.

    Данилюк отметил, что согласование всех переговорных вопросов – это также вопрос нескольких дней.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает к концу февраля достичь договоренностей с Международным валютным фондом о получении очередного кредитного транша.

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