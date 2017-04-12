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    Общество

    Военные на передовой будут получать по 7,5 тыс грн доплаты - Порошенко

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (73)

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    Президент Петр Порошенко в среду прибыл в район разведения сил в Луганской области, где поблагодарил военных, которые несут службу на передовой в зоне АТО.
    Петр Порошенко в зоне АТО
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Военнослужащим на передовой в зоне проведения антитеррористической операции повысят заработную плату, сообщил глава государства Петр Порошенко.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее сообщалось, что Порошенко прибыл в район разведения сил в Луганской области.

    "С 1 апреля военные на передовой будут получать доплату в размере 7500 гривен", — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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