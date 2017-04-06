В Днепре появится Аллея героев АТО

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. На Аллее памяти возле ДнепрОГА установили первую стелу с фотографиями и именами погибших в АТО жителей Днепропетровской области. Всего установят 15 стел с почти 500 снимками, сообщают в пресс-службе ОГА.

056.ua Аллея героев АТО в Днепре откроется в мае

Первую из 15-ти стел установили на Аллее памяти. На стелах будут портреты жителей Днепропетровской области, которые погибли на Евромайдане и во время войны на Востоке Украины.

"Эта аллея — наша память и история. Она должна передавать энергетику героизма и воли к победе", — сказал председатель ДнепрОДА Валентин Резниченко.

Кроме фотографий на стелах — фраза "Герои не умирают" на четырех языках: украинском, английском, немецком и французском.

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Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.