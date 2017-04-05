"Это не АТО, а 24-я война Украины с Россией". Комментарий Ющенко

Экс-глава государства призвал разорвать все связи с Россией, в частности прекратить перемещение капиталов и миграцию людей.

"И после таких шагов уже не будет возникать вопрос, как нужно поступить с российским банком, предприятием и т.п." — заявил Виктор Ющенко в эфире Zik.

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С 23 марта Украина на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.