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    "Это не АТО, а 24-я война Украины с Россией". Комментарий Ющенко

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (235)

    (обновлено: )36316
    Бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал "называть вещи своими именами" и заявил, что в Донбассе идет не АТО, а одна из "национально-освободительных войн, в частности 24-я война Украины с Россией".
    Телеканал ZIK/Youtube

    Экс-глава государства призвал разорвать все связи с Россией, в частности прекратить перемещение капиталов и миграцию людей. 

    "И после таких шагов уже не будет возникать вопрос, как нужно поступить с российским банком, предприятием и т.п." — заявил Виктор Ющенко в эфире Zik.

    Смотрите также инфографику: Под санкциями. Активы российских банков в Украине

    С 23 марта Украина на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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