Быков: школы нужно называть именами ученых и писателей, а не героев АТО

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада Украины приняла постановление "О чествовании героев Украины и информировании граждан Украины о подвигах украинских военных". Постановлением рекомендуется Министерству образования и науки Украины в общеобразовательных и высших учебных заведениях всех форм собственности обустроить информационно-мемориальные стенды о героях Украины — участниках АТО и их подвигах в ходе защиты Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также рекомендовано органам местного самоуправления обеспечить информирование жителей соответствующих территорий о героях Украины, которые являются уроженцами этих территорий, путем публикации информации о них в местных печатных изданиях, а также путем переименования улиц и наименования в их честь учебных заведений, установления мемориальных досок и памятных знаков в местах их проживания.

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"Размещение информационных стендов — это абсолютно правильная инициатива власти, поскольку патриотическое воспитание детей является одной из основных составляющих воспитания культурного общества. И подобные информационные стенды о героях того или иного государства, о выдающихся личностях присутствуют в муниципальных школах абсолютного большинства европейских государств, и это абсолютно нормальная естественная практика", — сказал политолог, глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков в комментарии РИА Новости Украина.

В то же время политолог считает рекомендации местным властям по переименованию улиц перегибом.

"Названия улиц должны быть значимыми для конкретного населенного пункта и должны быть каким-то образом связаны с конкретной местностью. Я считаю, что нам надо отказаться от той пагубной практики называть улицы в честь кого-то, даже очень заслуженных и выдающихся личностей, и переименовывать старые названия. Например, когда вы читаете австрийскую классическую литературу, и там главный герой шел по Рингу и зашел в какое-то кафе, и вы знаете, где Ринг находится, потому что он не переименовывался уже более трехсот лет. Это также дает определенный позитивный посыл для общества. А переименование в новых героев, это, скорее, применение той советской практики, когда улицы в союзных республиках переименовывались в честь выдающихся советских деятелей, военачальников или ключевых коммунистов, которые внесли серьезную лепту в становление советской власти", — считает эксперт.

Политолог уверен, что называть школы в честь политиков или в честь героев немыслимо.

"Называть школы нужно в честь деятелей науки, писателей, литераторов, возможно, специализированные школы, которые посвящены изобразительному искусству, — в честь художников. И если мы возьмем нашу достаточно недавнюю историю, советский период Украины, то имена того или иного выдающегося деятеля или писателя присваивались только школам, которые давали более высокий уровень знаний и были на более высоком уровне, например, была в Киеве школа имени Пушкина, была школа имени Леси Украинки. Поэтому я считаю, что нам не стоит переходить на названия школ в честь героев АТО, героев Майдана и еще чего бы то ни было подобного, поскольку эта школа должна нести имя данного человека с гордостью на века, а не на какой-то короткий промежуток времени", — заключил политолог.