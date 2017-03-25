Мародерство в Балаклее: задержан мужчина, ограбивший школу

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники батальона полиции особого назначения задержали 52-летнего мужчину, который ограбил школу и соседа в Балаклее Харьковской области, сообщает в субботу пресс-служба Национальной полиции.

"Около 23:00 (24 марта — Ред.) во время патрулирования города правоохранители обнаружили возле одной из хозяйственных построек мелкую технику. Собственником помещения оказался 52-летний местный житель. Во время проверки, при осмотре сооружения и помещения мужчины, было обнаружено и изъято 4 компьютера и системные блоки, коробка ледламп", — сказано в сообщении.

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что часть имущества злоумышленник вынес из соседской квартиры, остальное — из Балаклейской общеобразовательной школы номер 6.

Проводятся первоочередные следственные действия по установлению потерпевших. Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 (кража) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Факты мародерства начали фиксировать накануне — мужчина нес телевизор, а, увидев правоохранителей, начал убегать. Он также задержан.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

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В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. По последним данным, в результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.