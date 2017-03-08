В Донецкую область запретили провозить оружие

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Руководитель Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин распорядился запретить ввоз на территорию области оружие, даже при наличии разрешения на владение, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Согласно распоряжению председателя Донецкой военно-гражданской администрации, на территории области до конца антитеррористической операции запрещена охота на все виды охотничьих животных. Поэтому, чтобы защитить людей от преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия, по распоряжению главы полиции Донетчины Вячеслава Аброськина на территорию области запрещается ввоз оружия, даже если есть разрешение на его владение", — сказано в сообщении.

Как отмечается, в Донецкой области участились случаи транспортировки огнестрельного оружия через блокпосты, при этом во многих случаях владельцы, подвергая окружающих опасности, не соблюдают правил обращения с зарегистрированным огнестрельным оружием, которые регулируются приказом МВД №622 с изменениями, внесенными согласно Приказу Министерства внутренних дел N 749 от 07.08.2013.

"В то время, когда охота на Донетчине запрещена, вопрос, зачем люди везут оружие через блокпосты, остается открытым. Поэтому мною было принято решение при обнаружении у людей на блокпостах огнестрельного оружия просить их на время сдавать оружие в отделение полиции. В случае, если человек будет отказываться, запретить в дальнейшем въезд. В зоне проведения АТО мы не можем позволить себе такую роскошь, чтобы люди разгуливали по улицам с оружием", — заявил Аброськин.

В связи с этим полиция Донецкой области призывает людей не провозить оружие, а граждан, которые все же решили проехать через блокпост с ним, самостоятельно сдавать его в отделения полиции на территории Донецкой области.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.