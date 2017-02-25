Климкин: Украине надо оборонительное оружие

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина нуждается в оборонительном высокотехнологичном оружии.

"Мы однозначно нуждаемся в нем. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения — на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо", — подчеркнул Климкин в интервью газете "Зеркало недели. Украина", отвечая на вопрос, нуждается ли Украина в оборонительном летальном оружии.

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"Нам однозначно необходимо больше высокотехнологичного оружия, нам необходимо эффективное взаимодействие с Соединенными Штатами и НАТО, причем во многих сферах", — заявил министр.

По его словам, такое взаимодействие сегодня реально уже начинает приносить результаты: "И, главное, по реакции наших друзей и коллег, я понимаю: они видят, что результаты есть".

Вместе с тем он добавил, что у него сложилось впечатление, что люди из новой американской администрации президента Дональда Трампа "имеют четкие убеждения и готовность их отстаивать".

"Как это будет осуществляться с точки зрения поставок нам оружия, других вопросов – над этим будем работать. Военно-техническое сотрудничество однозначно будет продолжаться и, что самое главное – развиваться", — подчеркнул министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны в 2017 году направят на разработку и закупку новых образцов вооружений 9 миллиардов гривен.