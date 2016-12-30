Ткаченко: лицензия не может быть предметом шантажа, это незаконно

УНИАН

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Телеканал "1+1" до сих пор не получил лицензию на вещание, заявил генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

Ранее телеканал "1+1" обратился к президенту Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват. Согласно обращению руководства канала к властям, Национальный совет по телевидению и радиовещанию не продлевает лицензию "1+1" на вещание, срок которой истек в четверг, 29 декабря. Однако как выяснилось позже, Нацсовет продлил лицензию телеканалу еще 15 декабря, однако пока не выдает сам бланк лицензии. В Нацсовете заверяют, что бланк они не выдают по техническим причинам, что для этого необходимо официальное письмо от телеканала о том, что не изменился собственник. Основным акционером телеканала "1+1" является бизнесмен Игорь Коломойский, чей "ПриватБанк" в декабре национализировало государство.

"Лицензии все нет. При этом почему нам нужно ждать до 6.01 никто не объяснил. Обещаниями про то, что все у нас получится и нам лицензию выдадут — сыт не будешь и проверяющим органам не покажешь. Причиной невыдачи документа не могут быть никакие запросы, которые вдруг возникли у Нацсовета. (Кстати, официальный запрос мы так и не получили). Все документы ими давно получены. И если у кого-то в Нацсовете или за его пределами возникают вопросы — лицензия не может быть предметом шантажа. Это — незаконно. И мы не то что не сдадимся без боя, мы докажем, на чьей стороне правда", — написал Ткаченко на своей странице в Facebook.

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Он также добавил, что бенефициаром телеканала является Игорь Коломойский, а также подчеркнул. что телеканал не имеет долгов перед национализированным "ПриватБанком".

Ранее в Нацсовете сообщили, что телеканал "1+1" получит бланк продления лицензии до 6 января 2017 года.