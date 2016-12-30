Телеканал "1+1" получит бланк продления лицензии до 6 января - Нацсовет

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Телеканал "1+1" получит бланк продленной лицензии на вещание не позднее 6 января, как только подтвердит информацию о своем владельце, пообещал глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

Ранее телеканал "1+1" обратился к президенту Петру Порошенко, заявив, что ему пытаются отключить вещание, а также осуществить рейдерский захват. Согласно обращению руководства канала к властям, Национальный совет по телевидению и радиовещанию не продлевает лицензию "1+1" на вещание, срок которой истек в четверг, 29 декабря. Однако как выяснилось позже, Нацсовет продлил лицензию телеканалу еще 15 декабря, однако пока не выдает сам бланк лицензии. В Нацсовете заверяют, что бланк они не выдают по техническим причинам, что для этого необходимо официальное письмо от телеканала о том, что не изменился собственник. Основным акционером телеканала "1+1" является бизнесмен Игорь Коломойский, чей "ПриватБанк" в декабре национализировало государство.

"Студия "1+1" должна получить бланк лицензии не позднее чем 06 января 2017 года. Кроме того, Нацсовет обратился к каналу "1+1" с просьбой подтвердить то, что конечный бенефициарный владелец не изменился. Это интересно не только Нацсовету, но и гражданам", — написал Артеменко в Facebook.

Он еще раз подтвердил, что еще 15 декабря лицензию для канала "1+1" на аналоговое вещание переоформили и продлили на семь лет.