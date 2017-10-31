Заявления Волкера противоречат усилиям "нормандского формата" - Лавров

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера противоречат усилиям, предпринимаемым в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и Россия), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Совсем недавно он был в Киеве, где сделал ряд заявлений, из которых стало ясно, какую альтернативу нашему проекту готовят кураторы украинской власти. Господин Волкер заявил, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, но смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат президента Порошенко (президент Украины Петр Порошенко — ред.) в его действиях по выполнению всех обязательств, включая объявление амнистии, придание Донбассу особого статуса по формуле Штайнмайера и проведение выборов. Нам абсолютно очевидно, что как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы что-нибудь из того, что он обещал, сделать. Это уже понимают во всех европейских столицах", — заявил Лавров, выступая на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По его словам, единственный путь вперед — это "неукоснительное, добросовестное выполнение минских договоренностей".

"Этим долго тщательно занимаются помощники наших лидеров в "нормандском формате", согласовывая "дорожную карту", которая синхронизировала бы шаги, повышающие безопасность, с шагами, которые ведут к политическому урегулированию. Работа эта ведется, и я очень надеюсь, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в "нормандском формате", не помешают подготовке этой "дорожной карты", — добавил министр.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.