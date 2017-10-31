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    Заявления Волкера противоречат усилиям "нормандского формата" - Лавров

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (86)

    (обновлено: )614111
    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сделал ряд заявлений, из которых "стало ясно, какую альтернативу нашему проекту готовят кураторы украинской власти".
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Заявления спецпредставителя США по Украине Курта Волкера противоречат усилиям, предпринимаемым в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия и Россия), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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    "Совсем недавно он был в Киеве, где сделал ряд заявлений, из которых стало ясно, какую альтернативу нашему проекту готовят кураторы украинской власти. Господин Волкер заявил, что нужно, чтобы миротворцы, он другое слово употребил, но смысл в этом, оккупировали весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат президента Порошенко (президент Украины Петр Порошенко — ред.) в его действиях по выполнению всех обязательств, включая объявление амнистии, придание Донбассу особого статуса по формуле Штайнмайера и проведение выборов. Нам абсолютно очевидно, что как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко и пальцем не пошевелит, чтобы что-нибудь из того, что он обещал, сделать. Это уже понимают во всех европейских столицах", — заявил Лавров, выступая на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

    По его словам, единственный путь вперед — это "неукоснительное, добросовестное выполнение минских договоренностей".

    "Этим долго тщательно занимаются помощники наших лидеров в "нормандском формате", согласовывая "дорожную карту", которая синхронизировала бы шаги, повышающие безопасность, с шагами, которые ведут к политическому урегулированию. Работа эта ведется, и я очень надеюсь, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в "нормандском формате", не помешают подготовке этой "дорожной карты", — добавил министр.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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