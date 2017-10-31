Волкер уточнил, когда будут обсуждать состав миссии ООН в Донбассе

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Состав и численность миссии ООН в Донбассе будет обсуждаться после согласования ее мандата, заявил специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Сейчас немного рано об этом говорить. Мы до сих пор не пришли к согласию относительно конкретного мандата миссии. Именно здесь должны договориться. Если это произойдет, тогда уже начнем обсуждать участников и численность. Так, оценить количество и природу самой миссии можно будет только тогда, когда будет согласие по ее мандату", — сказал Волкер в интервью Hromadske.tv.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.