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    Волкер уточнил, когда будут обсуждать состав миссии ООН в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (205)

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    Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер отметил, что стороны "до сих пор не пришли к согласию относительно конкретного мандата миссии".
    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Состав и численность миссии ООН в Донбассе будет обсуждаться после согласования ее мандата, заявил специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
    Facebook Петра Порошенко
    Миротворцы на Донбассе: вам быть или не быть?

    "Сейчас немного рано об этом говорить. Мы до сих пор не пришли к согласию относительно конкретного мандата миссии. Именно здесь должны договориться. Если это произойдет, тогда уже начнем обсуждать участников и численность. Так, оценить количество и природу самой миссии можно будет только тогда, когда будет согласие по ее мандату", — сказал Волкер в интервью Hromadske.tv.

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    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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