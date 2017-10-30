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30.10.201710:30
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    Анонсирована новая встреча Суркова и Волкера по Украине

    (обновлено: )17020
    По данным СМИ, помощник российского президента и спецпредставитель Госдепа США по Украине встретятся в первой половине ноября. Источники сообщают, что переговоры пройдут "на нейтральной территории".
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    Помощник президента России Владислав Сурков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Очередной раунд переговоров помощника президента России Владимира Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера пройдет в первой половине ноября, он состоится "на нейтральной территории", сообщают "Известия" со ссылкой на источников, близких к организации переговоров.

    Курт Волкер. Архивное фото
    ukrainian.voanews.com
    Приход Волкера: визит внутреннего потребления

    По словам собеседников, Москва и Вашингтон считают важным активизировать работу российско-американского канала по обсуждению украинского кризиса. Они добавили, что необходимость скорой встречи возникла после того, как Волкер совершил внеплановый визит в Украину 27 октября.

    "Условились участить контакты и встречаться регулярно без долгих перерывов. Это поможет установить необходимое взаимопонимание", — сообщил один из собеседников.

    Ожидается, что в ноябре снова будет затронут вопрос российского проекта резолюции ООН о размещении миротворцев в Донбассе, а также приверженность реализации минских соглашений и работа минской контактной группы.

    Смотрите также: Погребинский о роли Волкера и особом статусе Донбасса

    Ноябрьская встреча Суркова с Волкером станет третьей по счету после "знакомства" 21 августа в Минске и "сверки часов" 7 октября в Белграде. Стороны ранее заявили о позитивном характере переговоров и отсутствии непреодолимых разногласий. 

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