Анонсирована новая встреча Суркова и Волкера по Украине

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Очередной раунд переговоров помощника президента России Владимира Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера пройдет в первой половине ноября, он состоится "на нейтральной территории", сообщают "Известия" со ссылкой на источников, близких к организации переговоров.

По словам собеседников, Москва и Вашингтон считают важным активизировать работу российско-американского канала по обсуждению украинского кризиса. Они добавили, что необходимость скорой встречи возникла после того, как Волкер совершил внеплановый визит в Украину 27 октября.

"Условились участить контакты и встречаться регулярно без долгих перерывов. Это поможет установить необходимое взаимопонимание", — сообщил один из собеседников.

Ожидается, что в ноябре снова будет затронут вопрос российского проекта резолюции ООН о размещении миротворцев в Донбассе, а также приверженность реализации минских соглашений и работа минской контактной группы.

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Ноябрьская встреча Суркова с Волкером станет третьей по счету после "знакомства" 21 августа в Минске и "сверки часов" 7 октября в Белграде. Стороны ранее заявили о позитивном характере переговоров и отсутствии непреодолимых разногласий.