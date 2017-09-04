наверх
04.09.201710:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России отреагировали на заявления НАТО по учениям "Запад-2017"

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (15)

    (обновлено: )86160
    Замглавы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что российская сторона "максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях", и альянсу "были направлены соответствующие приглашения".
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Обвинения НАТО в адрес России в связи с предстоящими российско-белорусскими учениями "Запад-2017" являются необоснованными, заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

    Боевые стрельбы танковой бригады ВСУ в Черниговской области
    Министерство обороны Украины
    В стране серьезные недоработки с поставкой вооружения - эксперт

    По его словам, российская сторона "максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях", и альянсу "были направлены соответствующие приглашения".

    "Те страны, которые стремятся максимально обострить ситуацию накануне учений, вбрасывая необоснованные обвинения в адрес России, — это те страны, которые максимально препятствуют контактам военных наших стран", — сказал журналистам российский дипломат.

    Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать, в частности, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.

    Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.

    Читайте также: НАТО прокомментировало учения России и Белоруссии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии