Российско-белорусские учения: Украина усилила контроль границы

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Госпогранслужба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017", сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян, информирует "112 Украина".

"Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых были усиленны участки границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений "Запад-2017", – отметил он.

По словам Слободяна, в Белоруссию задолго до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска: "Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим".

Напомним, Россия и Белоруссия проведут совместные стратегические учения Вооруженных сил с 14 по 20 сентября.