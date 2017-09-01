Порошенко увидел угрозу для Украины в учениях "Запад-2017"

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Российско-белорусские учения "Запад-2017" представляют угрозу для Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко журналистам в ходе рабочей поездки в Харьковскую область, передает Администрация президента.

"Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе для территориальной целостности Украины", — отметил он.

По его словам, во время визита президента Беларуссии Александра Лукашенко в Украину этот вопрос обсуждался.

"Мы получили заверения, что ни в коем случае с территории Беларуссии ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. Надеюсь, что это слово будет соблюдено. Нет оснований ставить это под сомнение", — сказал он.

Порошенко добавил, что Украина будет следить и мониторить, чтобы вся техника после учений была выведена.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" на одном из полигонов на территории РФ.