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    Порошенко увидел угрозу для Украины в учениях "Запад-2017"

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (11)

    (обновлено: )26303
    По словам Порошенко, во время визита президента Беларуссии Александра Лукашенко в Украину вопрос учений обсуждался: "Мы получили заверения, что ни в коем случае с территории Беларуссии ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы".
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Российско-белорусские учения "Запад-2017" представляют угрозу для Украины, заявил президент Украины Петр Порошенко журналистам в ходе рабочей поездки в Харьковскую область, передает Администрация президента. 

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    Международные учения ПВО "Ключи к небу-2017" на юге России

    "Мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений. Видим возможности угрозы, в том числе для территориальной целостности Украины", — отметил он. 

    По его словам, во время визита президента Беларуссии Александра Лукашенко в Украину этот вопрос обсуждался. 

    "Мы получили заверения, что ни в коем случае с территории Беларуссии ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. Надеюсь, что это слово будет соблюдено. Нет оснований ставить это под сомнение", — сказал он. 

    Порошенко добавил, что Украина будет следить и мониторить, чтобы вся техника после учений была выведена.

    Ранее сообщалось, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" на одном из полигонов на территории РФ.

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