ВСУ: РФ может пробить "коридор" в Калининград во время учений "Запад-2017"

КИЕВ, 1 сен – РИА Новости Украина. Российско-белорусские совместные "Запад-2017"военные учения могут закончиться попыткой прорыва бойцов без знаков различия в сторону Калининградской области, заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Волошин, передает Еспресо.TV.

"Там есть Сувалкський коридор, который Белоруссию и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с "ихтамнетами" достаточно просто. Как показали события в Крыму и на Донбассе", — пояснил Волошин.

Кроме того, он назвал еще одну опасность от этих учений. В частности, есть угроза того, что определенная часть российского вооруженного контингента может остаться в Белоруссии.

"Россия заявила, что она ввела в Белоруссию 3 тыс. военных. При этом сколько она на самом деле ввела никто не знает, она может 3 тыс. вывести. 3 ввела, 3 вывела… А сколько реально она там может оставить? Поэтому мы не исключаем этой возможности (того что часть россиян, которые будут принимать участие в учениях, оставят в Белоруссии — ред.)", — отметил представитель Генштаба.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с запланированными на сентябрь военными учениями России и Белоруссии. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

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Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.