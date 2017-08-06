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    Международные учения ПВО "Ключи к небу-2017" на юге России

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    Шесть иностранных команд участвуют в конкурсе ПВО "Ключи от неба". В этом году к учениям подключились Алжир, Иран и Армения. Помимо этого, в конкурсе принимают участие команды из Китая, Белоруссии, Казахстана.
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    "Мы учли особенности проведения конкурса в 2016 году, и обещаю, что в этом году он станет более динамичным и зрелищным", — ранее заявил  в эфире радиостанции "Эхо Москвы" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

    Смотрите также: Учения ВДВ Украины по отражению морских атак в Черном море

    В учениях задействованы боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300ПМ, С-300ПС, боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Истребители различных классов и бомбардировщики. 

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