Международные учения ПВО "Ключи к небу-2017" на юге России

"Мы учли особенности проведения конкурса в 2016 году, и обещаю, что в этом году он станет более динамичным и зрелищным", — ранее заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

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В учениях задействованы боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400, С-300ПМ, С-300ПС, боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Истребители различных классов и бомбардировщики.