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    Генштаб сообщил, к чему готовится Украина из-за учений "Запад-2017"

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (12)

    (обновлено: )15304
    Как сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, Украина просчитывает "различные сценарии действий противника, включая наступательные действия".
    Виктор Муженко
    "Голос Украины"/Александр Клименко

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что в связи с белорусско-российскими учениями "Запад-2017" был уточнен порядок подготовки украинских военных в 2017 году, информирует пресс-служба Минобороны.

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    "Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные действия", — отметил он.

    По словам Муженко, содержание мероприятий учений "Запад-2017", состав войск, которые привлекаются, "позволяет России развернуть как на юго-западном, так и на западном стратегических направлениях мощные наступательные группировки и создать условия для их длительного применения".

    "Это объективно обусловливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины, так и против стран НАТО. Поводом для начала агрессии, несмотря на непредсказуемость высшего военно-политического руководства России, могут стать, например, масштабные провокации как на территории восточных областей Украины, так и стран Балтии относительно ущемления прав и свобод, угрозы безопасности русскоязычного населения", — пояснил он.

    "С целью адекватного реагирования на внешние угрозы, в частности, связанные с проведением учений "Запад-2017", был уточнен порядок подготовки вооруженных сил Украины в текущем году. Целью таких усилий является формирование их готовности к возможному обострению военно-стратегической обстановки вокруг Украины", — цитирует Муженко пресс-служба ведомства.

    Ранее начальник Генштаба вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев назвал смешными предположения о возможности агрессии против Украины с территории Белоруссии во время учений "Запад-2017".

    Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать, в частности, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.

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